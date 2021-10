Verlagerung nach Tschechien Norgren zieht Produktion aus Fellbach ab

Verhandlungen über einen Sozialplan

Norgren begründet den „einschneidenden Umbruch“ mit steigendem Wettbewerbsdruck und erhöhten Kundenerwartungen. „Die stärkere Konzentration unserer Produktion in Europa ist ein unausweichlicher Schritt, um unsere Zukunft zu sichern und den Anforderungen unserer Kunden zu entsprechen“, erklärt Christian Keil, Mitglied der Geschäftsführung. „Nur so lassen sich unsere Prozesse schnell genug beschleunigen und besser organisieren.“ Diese Maßnahme sei unvermeidlich, „obwohl unsere Mitarbeiter in der Produktion am Standort Fellbach in den vergangenen Jahren eine sehr gute Arbeit geleistet haben“. Nun wolle man sozial verträgliche Lösungen für die betroffenen Produktionsmitarbeiter vereinbaren. Unverzüglich sollen mit den Arbeitnehmervertretern Verhandlungen über einen Sozialplan aufgenommen werden.