Verkehrszeichen in Oberstenfeld umgefahren Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Ein 36-Jähriger hat am Donnerstagnachmittag in Oberstenfeld alkoholisiert einen Unfall verursacht. Gegen 15.15 Uhr hatte er in der Wunnensteinstraße mit seinem BMW ein Verkehrszeichen umgefahren und sich in Richtung Stadtmitte aus dem Staub gemacht. Dabei war er allerdings von Zeugen beobachtet worden, die umgehend die Polizei alarmierten. Ein Streifenwagen des Polizeireviers Marbach startete daraufhin die Fahndung.