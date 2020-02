Verkehrszählung in Marbach Kameras im Stadtkern geben Rätsel auf

Marbach - Eine Kamera im Straßenverkehr sorgt bei den meisten Autofahrern wohl für einen Schreckmoment. Doch die Exemplare, die am Donnerstag in der Schillerstadt an Laternenmasten hingen, zielten nicht auf Temposünder ab. „Wir haben im Auftrag der Stadt Marbach eine Verkehrserhebung durchgeführt“, sorgt eine Mitarbeitern von BS Ingenieure für Aufklärung. Gezählt wurde dabei in der Zeit von 15 bis 19 Uhr an insgesamt elf Messstellen an den Durchgangsstraßen in der Kernstadt und an zwei weiteren Punkten in Rielingshausen.