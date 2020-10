Verkehrszählung im Bottwartal Per neuer Schaltung zu schnelleren Bussen

Die Kameras, die an Knotenpunkten in Steinheim, Großbottwar und Oberstenfeld montiert wurden, hätten jeweils das Fahrzeugaufkommen gezählt. Insbesondere die Werte zu den Spitzenzeiten seien in den Fokus genommen worden. Wie Andreas Fritz hervorhebt, sei bei der Untersuchung der Datenschutz gewährleistet. Die Geräte seien speziell für Verkehrszählungen konzipiert. Konkret bedeutet das laut dem Pressesprecher, dass die Aufnahmen stark verpixelt sind und in Schwarz-Weiß erfolgen. Erfasst würden von den Apparaten sämtliche Fahrbeziehungen, und das auch noch getrennt nach Autos, Lastwagen, Lastzug, Motorrad und Fahrrad. „Parallel wurde sowohl in Steinheim wie auch in Großbottwar an der L 1100 mit Radarmessgeräten die Gesamtanzahl der Fahrzeuge erfasst, um die Spitzenverkehrszeiten genau identifizieren zu können“, berichtet Andreas Fritz. Ausgewertet werde bei den Zählungen der Zeitraum von Dienstag, 29. September, 0 Uhr, bis Freitag, 2. Oktober, 0 Uhr – also die Verkehrsdichte an Werktagen außerhalb der Ferienzeit.