Verkehrsunfall in Marbach Autofahrer schwer verletzt

Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 58-Jährige fuhr gegen 15 Uhr von der Hauffstraße kommend in den Kreuzungsbereich ein und achtete dabei nicht auf den bevorrechtigten Mercedes eines 69-Jährigen, der auf der Schwabstraße in Richtung Affalterbacher Straße fuhr. Der Fiat kippte durch an den Stoß zur Seite.