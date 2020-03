Auf der K1700 bei Mundelsheim ist es am Samstagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Eine 19-Jährige kam gegen 16 Uhr mit ihrem Ford von Höpfigheim kommend an der Einmündung zu Kreisstraße an. Als sie dort nach rechts in Richtung Mundelsheim einbiegen wollte, übersah sie einen von Pleidelsheim kommenden 52-jährigen Daimler-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Mann wurde dabei leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 15 000 Euro.