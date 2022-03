Verkehrssituation in Steinheim Tempo-30-Pläne werden auf Eis gelegt

Teilerfolg für Höpfigheim

Im Entwurf für den Lärmaktionsplan hatte man noch eine weitere Geschwindigkeitsreduzierung von aktuell 40 auf künftig 30 in der Ludwigsburger Straße und der Marktstraße sowie in der Kleinbottwarer Straße und der Ortsdurchfahrt in Kleinbottwar gefordert. Darüber hinaus sollten Autofahrer auf der Hauptachse in Höpfigheim schon bei 30 und nicht erst bei 50 wie jetzt den Fuß vom Gaspedal nehmen müssen. Ferner war angedacht, auf der Höpfigheimer Straße zwischen Murrer Straße und Karlstraße die maximal zulässige Geschwindigkeit von 50 auf 30 zu senken. Tatsächlich beschlossen wurde nun aber lediglich, kurzfristig in Höpfigheim, auf der Höpfigheimer Straße zwischen Murrer Straße und Karlstraße sowie zusätzlich auf der Murrer Straße ein Tempo-40-Schild anbringen zu lassen.