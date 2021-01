Verkehrsprobleme bei den Hängen in Stocksberg und Prevorst Die Frühaufsteher fangen den Rodelwurm

Mit den Reaktionen der Autofahrer, die zur Umkehr angehalten wurden, musste etwa der Prevorster Feuerwehr-Abteilungskommandant Daniel Göpfert klarkommen. „Die meisten, die in den Schnee hinaus wollten, akzeptieren es. Etwa ein Drittel der Abgewiesenen fängt jedoch an, mit uns zu diskutieren“, hat Göpfert erfahren, der die Sehnsucht nach Aktivitäten im Schnee freilich gut verstehen kann. „Dieses Jahr hätte sich vermutlich sogar der Lift gelohnt, wäre er noch in Betrieb und gäbe es Corona nicht“, mutmaßte er. Dass sich auch die Bodenbedingungen inzwischen verändert haben, bekam ein Mazdafahrer aus Möglingen zu spüren, dessen Wagen in der aufgeweichten und ausgefahrenen Erde des Parkplatzes feststeckte. Mit der Hilfe anderer Besucher konnte er jedoch aus seiner Falle befreit werden und zurück nach Hause fahren.