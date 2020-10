«Verkehrsklima 2020» Rasen und Abreagieren: Aggressivität im Verkehr steigt etwas

Trotz zahlreicher Kampagnen und Ermahnungen ist die Aggressivität im Straßenverkehr in den vergangenen Jahren nicht zurückgegangen, sondern zum Teil sogar leicht gestiegen. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie "Verkehrsklima 2020" der Unfallforscher des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft, die am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde.