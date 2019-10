Verkehrsführung wegen Autobahn-Baustelle Im Engelbergtunnel wird es von April an eng

Um die Ziele zu erreichen, baut die Straßenverwaltung zahlreiche Verkehrszählstellen und weitere ständig verstellbare Informationstafeln auf LED-Basis – zum Beispiel in Walldorf. Darauf steht dann zum Beispiel: „3 km Stau auf A 81 hinter AS Feuerbach“ und auf einer Anzeige daneben „Stuttgart via AD Karlsruhe A 5“. Auch wer von Süden nach Norden will, erhält Hinweise, um nicht in den Stau vor dem oder im Engelbergtunnel zu geraten, sondern über die A 5 ausweichen zu können. „So viele Maßnahmen haben wir noch nie in Baden-Württemberg unternommen“, so Hinz weiter, „um so wenige Beeinträchtigungen wie möglich zu haben.“ Das sei ein Novum.