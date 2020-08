Verkehrschaos ausgelöst Londons Tower Bridge bleibt geöffnet stecken

Das mittlere Stück der Klappbrücke über der Themse im Zentrum der britischen Hauptstadt kann geöffnet werden, um größeren Schiffen die Durchfahrt zu gewähren. Am Samstagabend wurde die Brücke zunächst für Fußgänger wieder geöffnet, aber nicht für den Autoverkehr, wie die Behörden mitteilten. Dies blieb auch am Sonntag so.