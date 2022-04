Verkehr Wo die deutschen Großstädter Allradauto fahren

Fußball-Regionalliga

VfB Stuttgart II feiert vorzeitigen Klassenverbleib

Mit einem energischen Zwischenspurt und dem vierten Sieg in Serie hat der VfB Stuttgart II bereits drei Spieltage vor Saisonschluss den Klassenverbleib in der Regionalliga perfekt gemacht. Das 2:0 gegen den FC 08 Homburg war nie richtig in Gefahr.