Verkehr Polizei erwischt Lkw-Fahrer mit 2,66 Promille auf der A24

Wittenburg - Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern hat einen Lastwagen-Fahrer mit 2,66 Promille Atemalkohol erwischt. Autofahrer hatten die Beamten am Montag alarmiert, weil der Lkw auf der A24 nahe Wittenburg Schlangenlinien fuhr, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.