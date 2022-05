Verkehr in Marbach „Wie eine rechtsfreie Zone“

Einbahnstraßenregelung könnte Lösung sein

An Ideen, wie dem abgeholfen werden könnte, mangelt es nicht. Etwa die Einrichtung von Kurzparkzonen im Bereich vor dem Kindergarten könnte hilfreich sein, so Roth. Dringend wäre auch eine Hol- und Bringzone hinter der neuen Turnhalle, damit die Eltern-Taxis verschwinden. Für effektiv hält er auch eine Einbahnstraßenregelung in Kerner-, Schul-, Hölderlin- und Hegelstraße, sodass der Durchgangs- beziehungsweise Ausweichverkehr keine Möglichkeiten mehr hat. Auch ein komplett autofreier Bereich rund um den Schulcampus wurde beim Straßenfest diskutiert.

Die SPD-Fraktion des Marbacher Gemeinderats hatte im Rahmen der Haushaltsdebatte erst kürzlich einen Antrag eingebracht, wonach ein Teilbereich der Kernerstraße zur Spielstraße werden soll. „Das werden wir prüfen“, sagt der Marbacher Bürgermeister Jan Trost und verweist darauf, dass die Stadt in den letzten Jahren einiges zur Verbesserung der Situation unternommen habe. So wurde im Zusammenhang mit dem Neubau der Sporthalle Lauerbäumle ein provisorischer Parkplatz eingerichtet. Ebenso wurde in der Kernerstraße vor der Grundschule eine Hol- und Bringzone eingerichtet. „Zudem ist unser Vollzugsdienst immer wieder vor Ort. Allerdings ist zu beobachten, dass immer noch zu viele Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen und abholen. Dabei sind auch Eltern, deren Wohnsitz nur 200 oder 300 Meter von der Schule entfernt sind. Dies verursacht die hauptsächlichen Probleme zu Schulbeginn und Schulende.“