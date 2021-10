Verkehr in Marbach Viele Temposünder auf Ortsdurchfahrt

Überwachung wird deutlich ausgeweitet

Derlei Beschränkungen wurden vor einigen Jahren via Lärmaktionsplan bereits für bestimmte Abschnitte auf den Ortsdurchfahrten in den Nachtstunden verfügt. Zum Beispiel in der Poppenweilerstraße, wo von 22 bis 6 Uhr maximal Tempo 30 gestattet ist. Und auch hier hatte das Landratsamt unlängst eine Messstation aufgebaut, die ein auffälliges Ergebnis ausspuckte. Am Freitag, 24. September, von 22.05 bis 23.10 Uhr wurden von 91 Fahrzeugen 39 mit überhöhter Geschwindigkeit geblitzt. Der unrühmliche Spitzenreiter war mit 61 Sachen unterwegs und damit mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Als Reaktion darauf will das Landratsamt die Kontrollen nun „deutlich ausweiten“, um die Überschreitungsquote zu drücken, wie Andreas Fritz ankündigt.

Viel mehr könne auch nicht unternommen werden, betont er. Ein zweites Instrument neben den Kontrollen wären bauliche Eingriffe in den Straßenraum, die die Nutzung erschweren. Dabei müsse aber „die Widmung der Straße und ihre Funktion berücksichtigt werden, die durch solche Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden darf. Die Möglichkeiten baulicher Maßnahmen sind daher begrenzt“, resümiert Fritz.

Weniger Auffälligkeiten in anderen Straßen

Vorgaben

Eine Radarfalle war am 22. September nicht nur in der Affalterbacher Straße, sondern von 8.25 bis 9.55 Uhr auch in der Hauptstraße in Rielingshausen postiert. Dort sind 40 Sachen erlaubt. An diese Vorgabe haben sich die meisten auch gehalten. Von 329 Fahrzeugen waren 19 zu schnell. Am eiligsten hatte es jemand, der mit 57 Kilometern pro Stunde durch den Ort brauste.

Erhöhtes Bußgeld

In der Marbacher Schillerstraße wurden am selben Tag von 6,25 bis 8.05 Uhr insgesamt 22 Temposünder gezählt. 442 Fahrzeuge hatten insgesamt den Blitzer passiert, die meisten folglich vorschriftsgemäß. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt an dieser Stelle 30. Die extremste Überschreitung leistete sich ein Fahrer, dessen Tachonadel 55 anzeigte. Das Landratsamt Ludwigsburg erwartet, dass die Zahl der Überschreitungen grundsätzlich bald zurückgehen wird – wegen der wohl zum 1. November greifenden bundesweit „spürbar erhöhten Bußgeldsätze“, erklärt Pressesprecher Andreas Fritz.