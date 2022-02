Verkehr in Marbach Oehlerkreuzung wird vergrößert

Marbach - Wer kann, meidet die Stelle zu den Stoßzeiten. Allen anderen ist klar: Wenn man sich mit dem Auto an der Oehlerkreuzung in Marbach vorbeischieben muss, sind Verzögerungen meist programmiert. Das Nadelöhr am Fuße des westlichen Stadteingangs kann die Verkehrsmassen schlicht nicht bewältigen. Oder wie die Studie eines Fachbüros ergeben hat: Der Knotenpunkt zwischen der Landstraße entlang des Neckars und der Straße, die hoch und hinein nach Marbach führt, ist für die Zukunft nicht mehr leistungsfähig. Genau deshalb will das Land die Kreuzung auch ausbauen, die aktuellen Planungen sind am Donnerstag im Ausschuss für Umwelt und Technik präsentiert worden.