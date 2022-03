Verkehr in Marbach Kreisel vor Feuerwehr wird untersucht

Marbach-Rielingshausen - Die Feuerwehrleute in Rielingshausen können es vermutlich kaum erwarten, in ein modernes Gerätehaus zu ziehen. Ihr bisheriges Domizil in der Paul-Gerhard-Straße hat einige Schwachpunkte, ist unter anderem zu niedrig, um moderne Standardfahrzeuge beherbergen zu können. Deshalb stellt die Stadt die Weichen für einen Neubau. Entstehen soll das Magazin auf einer landwirtschaftlichen Fläche, die sich von der Schweißbrücke kommend linker Hand vor dem Ortseingang befindet. An dem Standort an sich hatte der Ortschaftsrat nun nichts auszusetzen. Deutlich wurde aber: Was die Verkehrserschließung anbelangt, besteht noch Klärungsbedarf.