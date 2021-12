Verkehr in Marbach Grüne wollen öfter Grün für Passanten

Mindestens einer muss immer warten

Die für sämtliche Straßen mit Signalanlage in Marbach zuständige Behörde weist in einem Schreiben darauf hin, dass Ampeln überhaupt nur dort installiert würden, wo mehrere Verkehrsströme geballt aufeinandertreffen. Eine oder mehrere Parteien müssten also in jedem Fall warten. Die Frage sei nur, bei wem mehr Geduld gefragt sein sollte. Aus Sicht des Kreishauses spricht alles dafür, dem Verkehr aus der Hauptrichtung Vorrang einzuräumen – also den Fahrzeugen auf den Durchgangsstraßen. Sonst entstünden Staus, in denen auch Busse stecken würden, und die Autos pusteten mehr Abgase in die Luft beim Warten, Anfahren und Wiederbeschleunigen. Auf den Nebenstrecken müssten andere Fahrzeuge per Kontaktschleife und Fußgänger per Drücker Grün anfordern.