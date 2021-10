Verkehr in Marbach Defekte Ampel hält den Verkehr auf

Forderung an die Baufirma

Die Ampel schalte auf Grün für Fußgänger, ohne dass ein Passant dies angefordert habe. Gleichzeitig springe die Signalanlage dann für den Durchgangsverkehr auf Rot, „und zwar ständig“, beschrieb er die aktuelle Situation. Die Autokolonne staue sich in der Folge mitunter bis hoch zum Parkplatz vor der Stadionhalle. Das dürfe nicht sein, findet Lüdke, der auch schon bei der Stadtverwaltung nachgehakt hat. Dort habe er die Auskunft erhalten, dass eine Firma bei Bauarbeiten die Induktionsschleife in der Uhlandstraße beschädigt habe, die normalerweise den Impuls an die Ampel sendet: Jetzt will ein Auto in den Kreuzungsbereich einbiegen, mache den Weg dafür frei. Lüdkes Forderung: „Die Baufirma, die das verursacht hat, soll es bitteschön so schnell wie möglich wieder in Ordnung bringen.“