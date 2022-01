Verkehr in Kleinbottwar Kreishaus hat Knotenpunkt im Blick

Abstimmung mit der Stadt

Der Kommune sei insbesondere daran gelegen, die Parkmöglichkeiten zu verbessern und die Lerchenhofstraße sowie die Seestraße „effizienter anzubinden“. „Das Landratsamt befindet sich daher aktuell mit der Gemeinde in Abstimmung, um die bisherigen Planungen miteinander in Einklang zu bringen“, erläutert der Kreishaussprecher.

Verlegung der Haltestelle schafft Gestaltungsmöglichkeit

Ausgangspunkt aller Überlegungen sei jedoch schon gewesen, die Querungssituation für Radler und Fußgänger auf dem Landesradweg zu entschärfen, betont Thomas Winterhalter. „Da braucht es dringend eine Verbesserung“, erklärt der Bürgermeister. Dazu habe sich nun der Umstand gesellt, dass die Bushaltestelle barrierefrei gestaltet werden soll, was nur über eine Verlegung in Richtung Ortsmitte via Buskap an der Straße möglich ist. Dadurch gewinne man letztlich an dem heiklen Knotenpunkt auf städtischer Fläche überhaupt erst Gestaltungsspielraum zur Verbesserung der verkehrlichen Situation.

Obendrein könnten dann auch neue Parkplätze ausgewiesen werden, „die für die Bottwartalhalle dringend notwendig sind“, so Winterhalter weiter.

Ein kleines Parkhaus als Vision

Vorschlag

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Annette Grimm hat im Zusammenhang mit einer möglichen Umgestaltung der Kreuzung in Kleinbottwar auch auf die Notwendigkeit von frischen Parkflächen hingewiesen. „Durch den Bau der Asylunterkunft sind auch die Notparkplätze für Veranstaltungen in der Bottwartalhalle weggefallen. Durch das Neubaugebiet, die Aktivierung der Kelter als Kulturzentrum werden sicherlich weitere Stellplätze dringend notwendig werden“, erklärte sie. Vielleicht könne in Erwägung gezogen werden, auf die bestehenden Parkplätze ein zweites Deck draufzupacken und dieses womöglich sogar mit Solarzellen auszurüsten. Eine Vision, die von ihrem Fraktionskollegen Michael Uhl stamme, sagt Grimm auf Nachfrage.

Finanzen

Bürgermeister Thomas Winterhalter kennt diesen Vorschlag, der auch schon vom GSV geäußert worden sei. „Die Idee ist nicht schlecht“, sagt er. „Aber ich weiß nicht, wie wir das finanzieren sollen“, schränkt er sogleich ein. Wenn aber ein Vorschlag von Verein komme, wie sich das umsetzen ließe, sei er dafür selbstverständlich offen.