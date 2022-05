Verkehr in Großbottwar Lastwagenlärm wird immer schlimmer

Der Bürgermeister fordert Verbesserungen

Den Schulterschluss mit seinen lärmgeplagten Einwohnern praktiziert in Großbottwar der Bürgermeister Ralf Zimmermann. „Wir haben Forderungen an die Politik“, sagt er und erinnert daran, dass für die Landesstraße 1115 mit dem Gewerbegebiet in Backnang bei aktuell 33 000 Fahrzeugen täglich als eine der wenigen Straßen im Land noch zusätzlicher Verkehr prognostiziert werde. Zudem dient die B14 von Waiblingen aus als Nord-Ost-Umfahrung von Stuttgart. Erst im vergangenen Jahr hatte der Bund die Übernahme der L 1115 als B 328 bekannt gegeben. „Uns ist egal, wie das Kind heißt – uns ist wichtig, dass wir den Lärm in den Griff kriegen.“ Der Bürgermeister sieht nicht zuletzt durch den am Sonntag beschlossenen Gewerbepark auf Mundelsheimer Gemarkung an der L 1115 ein erhöhtes Verkehrsaufkommen auf seine Kommune zurollen. Aber auch Zimmermann und seine Hauptamtsleiterin Mona Trinkner beißen mit dem Gemeinderat beim Regierungspräsidium bisher auf Granit. Im erst dieses Jahr neu aufgelegten Lärmaktionsplan spreche das RP von einer „geringen Betroffenheit“, eine Maßnahme würde sich nicht aufdrängen, so Trinkner.