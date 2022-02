Verkehr in Benningen Brückenpläne könnten auf Granit stoßen

Benningen - Schwere Zeiten kommen auf Autofahrer zwischen Benningen und Marbach zu. Sie müssen voraussichtlich von Mitte oder Ende März an einen weiten Umweg in Kauf nehmen, um von einem Ort zum anderen zu gelangen. Die neue Umgehungsstraße entlang des Gewerbegebiets Krautlose wird mit einem Kreisverkehr an die Straße in Richtung L1100 nach Marbach angeschlossen. Um die vier oder fünf Monate lange Sperrung dieser Straße zu nutzen, saniert das Land auch gleich die alte Neckarbrücke in Benningen. Doch dabei gibt es Unwägbarkeiten.