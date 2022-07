Verkehr Greenpeace: Klimaticket entlastet Haushalte und Umwelt

Wissing hatte mehrmals deutlich gemacht, er wolle erst über Reformen im Nahverkehr sprechen und dann über Finanzierungsfragen. Ein zentraler Punkt für ihn sind einfachere Tarifstrukturen.

Wie könnte ein Anschluss-Angebot aussehen?

Auch der Städte- und Gemeindebund unterstützt Vorschläge für ein bundesweit einheitliches und dauerhaft günstiges Ticket im ÖPNV. "Die Bürgerinnen und Bürger haben ein hohes Interesse, ohne Tarifdschungel Busse und Bahnen in ganz Deutschland nutzen zu können. Das zeigen auch die Erfahrungen des 9-Euro-Tickets", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montag).

Als Anschlussregelung für das 9-Euro-Ticket wird unter anderem über ein 365-Euro-Jahresticket debattiert. CSU-Chef Markus Söder hatte sich am Wochenende für eine solche Fahrkarte ausgesprochen, die für den gesamten öffentlichen Personennahverkehr in Deutschland gelten soll. Die Verbraucherzentralen hatten jüngst ein 29-Euro-Monatsticket vorgeschlagen, also in ähnlicher Größenordnung wie Söder.

Der Deutsche Landkreistag zeigte sich skeptisch. "Von Vorschlägen zur Verlängerung des 9-Euro-Tickets und auch von Nachfolgemodellen wie einem 365-Euro-Jahresticket halte ich nichts", sagte Landkreistagspräsident Reinhard Sager (CDU) den Funke-Zeitungen. "Damit ist viel staatliches Geld verbrannt worden, das wirkungsvoller hätte in Taktung und Ausstattung investiert werden können." Auch Landsberg forderte mehr Geld zum Ausbau des Nahverkehrs.