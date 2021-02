Verkehr Carsharing- und E-Scooter-Anbieter gründen neuen Verband

Die Unternehmen wollen in dem Verband "zukünftig ihre Belange stärker gemeinsam vertreten und kommunizieren, um so weiter an Gewicht in der öffentlichen und politischen Diskussion zu gewinnen". Gleichzeitig gehe es darum, für Politik und Medien einen weiteren zentralen Ansprechpartner beim Thema "Shared Mobility" zu etablieren. Der Verband will auch neue Studien und Untersuchungen anstoßen.