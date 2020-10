Verkehr bei Winnenden beeinträchtigt Sperrung an der B14

Aufgrund starker Verdrückungen im Fahrbahnbelag der Kreisverkehre an der L 1127 an der Anschlussstelle Winnenden-Mitte ist eine einwöchige Vollsperrung erforderlich, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, teilt die Stadt Winnenden auf ihrer Internet-Seite mit. Im Zeitraum von Montag, 26. Oktober bis Samstag, 31. Oktober werden die notwendigen Bauarbeiten in den Herbstferien durchgeführt. Da sich die Anschlussstelle Winnenden-Mitte in Fahrtrichtung Stuttgart unmittelbar nach dem Ende des Tunnel Leutenbach befindet, muss die Geschwindigkeit bereits im Tunnel auf 60 km/ h reduziert werden, um für die Dauer der Baumaßnahme Auffahrunfälle zu vermeiden. Die Verkehrsteilnehmer werden bereits an den Anschlussstellen Nellmersbach, Winnenden-Süd und Schwaikheim mit Hinweistafeln auf die Sperrung und die Möglichkeit der Ausfahrt und Umleitung hingewiesen. Eine innerörtliche Umleitung im Bereich der Stadt Winnenden und der Gemeinde Leutenbach ist ausgewiesen. Fahrzeuge auf der B 14 in Fahrtrichtung Backnang mit Ziel Ludwigsburg werden bereits an der Anschlussstelle Schwaikheim ausgeleitet. Wer aus Richtung Affalterbach auf die B14 zufährt, sollte wohl ebenfalls über Schwaikheim ausweichen.