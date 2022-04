Verkehr 1,8 Millionen Bahn-Reisende über Ostern - Züge unpünktlicher

Viele Baustellen führen zu Verspätungen

Schon im März hatten die zahlreichen Baustellen zu einem besonders hohen Verspätungsniveau geführt. Nur rund 71 Prozent der Züge kamen im vergangenen Monat ohne größere Verzögerung am Ziel an, wie die Bahn am Dienstag mitteilte. Das sind fast fünf Prozentpunkte weniger als im Februar, und es ist im laufenden Jahr der schlechteste Pünktlichkeitswert. Bahnchef Richard Lutz hatte Anfang des Jahres für 2022 ein Pünktlichkeitsziel von 80 Prozent ausgegeben.