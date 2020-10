Verkaufsstart am Samstag Größte Aldi Filiale der Welt eröffnet in Mülheim

„Wenn sich bei Bestandsimmobilien eine sinnvolle Gelegenheit bietet, nutzen wir auch gerne zusätzlichen Raum“, sagt Tom Ritzdorf, Leiter Filialentwicklung bei Aldi Süd in Dormagen in der Pressemitteilung. „Was den Bau und die Einrichtung unserer neuen Filialen angeht, sind wir sehr beweglich und können so nicht nur Nischen in der City nutzen.“ Dadurch finden Kunden im Mülheimer Aldi jetzt Kühlregale mit einer Länge von über 70 Metern vor. Das Sortiment soll beim größten Aldi der Welt allerdings gleich sein, wie bei den „normalgroßen“ Filialen.