Verkaufsoffene Sonntage in Marbach Wundern über die Haltung von Verdi zu Aktionstagen

Marbach - In welcher Form und mit welchem Rahmenprogramm die beiden geplanten Verkaufsoffenen Sonntage in Marbach in diesem Jahr über die Bühne gehen, ist angesichts der Corona-Krise ungewiss. Rein rechtlich wurden vom Gemeinderat aber zumindest schon einmal die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Läden am 28. Juni sowie am 8. November zur Schillerwoche ihre Türen für Besucher aufschließen dürfen. Das Gremium erließ in seiner jüngsten Sitzung einstimmig eine entsprechende Satzung.