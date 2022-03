Verkaufsaktion für die Ukraine in Pleidelsheim Der Osterhase wird zum Friedenshasen

„Und zwar so, wie es die Natur hergibt“, sagt Gerd Warttinger. Aus Birkenscheiben entsteht der Korpus des Hasen. Schwanz und Löffel fügt der Bastler je nach Größe hinzu. „Und dann gibt es noch ein paar besondere Exemplare.“ Und während er werkelte, kam dem 77-Jährigen ein besonderer Gedanke: Der Krieg in der Ukraine, die schrecklichen Bilder und sein dringlicher Wunsch, den Notleidenden helfen zu können, haben dazu geführt, dass Warttinger seine Osterhasen in „Friedenshasen für die Ukraine“ umgetauft hat, um damit eine Hilfsaktion zu starten.

60 Prozent gehen mindestens an den guten Zweck

„Es hat ein wenig gedauert, bis ich auf die zündende Idee kam“, gibt der Pleidelsheimer zu, der viele Jahre Vorstand im Kreischor war und weiter im Heimatchor seiner Gemeinde aktiv ist. Ihm sei es wichtig, „dass jeder auf seine Weise hilft“. Und so habe er umgehend sein Umfeld darüber informiert, dass es ab sofort nicht nur die Hasen zu kaufen gibt, sondern dass die gesamte Produktpalette mit dem Ziel verkauft werden soll, dadurch eine möglichst große Spendsumme an die Ukraine zu überweisen. Mindestens 60 Prozent vom Verkaufserlös will Gerd Warttinger den Menschen in der Ukraine zukommen lassen.

Damit dies auch gelingen kann, ist er werktags von 14 bis 16.30 Uhr in seiner Werkstatt und im Geschenkestüble vor Ort. Auch zu einem Sonderverkauf an diesem Wochenende, 2. und 3. April, möchte er die Kunden in dieser Zeit willkommen heißen und hofft, dass auf diese Weise bis Ostern „ein ordentliches Ergebnis“ zusammenkommt. Die insgesamt gespendete Summe will Gerd Warttinger danach auch in der Presse bekannt geben.

Das Geschenkestüble von Gert Warttinger befindet sich in der Bachgartenstraße 61/3 in Pleidelsheim und ist täglich von 14 bis 16.30 Uhr für Kunden geöffnet.