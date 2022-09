Verhütung Sterilisation bei Männern - keine leichte Entscheidung

"Irgendetwas löst das in mir aus", sagt der Berliner. "Gar nicht so sehr verbunden mit der Angst vor dem Eingriff selbst, auch wenn das ein bisschen mit reinspielt. Es hat so etwas Endgültiges." Bei einer Vasektomie werden die Samenleiter durchtrennt, um sicherzustellen, dass ein Mann keine Kinder mehr zeugen kann.