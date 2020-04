Verhandlung gegen 18-Jährigen Mehrfach-Straftäter muss in die Psychiatrie

Zu sechs weiteren Hausfriedensbrüchen kam der Angeklagte zwischen dem 2. und dem 21. August mit der S-Bahn aus Marbach angefahren und ging durch das Ludwigsburger Bahnhofsgebäude, wo er Hausverbot hatte. In der Wohnung des Angeklagten in Poppenweiler fand die Polizei am 12. August rund 23 Gramm Cannabis und am 12. September noch einmal etwa eineinhalb Gramm. In einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße stahl er am 13. August ein Handy im Wert von rund 300 Euro und in einem Drogeriemarkt im Marstallcenter am 16. September ein Parfüm im Wert von 220 Euro. Ebenfalls am 16. September stieg der Angeklagte am Rathaus in den Bus nach Poppenweiler ein und wurde seinem Nebensitzer gegenüber zudringlich. Als er dazu aufgefordert wurde, das zu unterlassen, wickelte er seine Halskette um die Faust und benutzte diese gegen jemanden, der ihn zur Räson bringen wollte, als Schlagring. Die Verletzungsfolge: Nasenbeinfraktur. Bis die Polizei kam, bespuckte der 18-Jährige andere Leute mit einem Speichel-Blut-Gemisch, nachdem er sich im Gerangel die Lippe aufgerissen hatte. Der Zeuge, der ihn am Ende überwältigen konnte, sagte aus, der Angeklagte sei ihm zwei Monate vorher schon einmal aufgefallen, weil er im Bus geraucht hatte.