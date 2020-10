Vergleich zum Vorjahr Erstmals in der Krise wieder mehr Autos zugelassen

Automobil-Experte Stefan Bratzel, Professor für Automobilwirtschaft an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach, geht davon aus, dass im laufenden Jahr rund 300.000 batterieelektrische Fahrzeuge sowie sogenannte Plug-in-Hybride zugelassen werden. Jedes zehnte in Deutschland zugelassene Auto würde damit über einen alternativen Antrieb verfügen.