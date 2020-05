Verfolungsjagd in Vaihingen 14-Jährige flüchten auf dem Roller

Zwei 14-Jährige haben am Sonntagabend die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gezogen. Das Mädchen und der Junge waren nämlich gegen 17.40 Uhr ohne Helm im Bereich der Hauffstraße und Steinbeisstraße auf einem Motorroller unterwegs. Das war schließlich einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen. Als die Jugendlichen daraufhin unter Verwendung von Sondersignalen angehalten und kontrolliert werden sollten, verringerte die Fahrerin ihre Geschwindigkeit nicht und bog von der Jauerniger Straße nach links in die Marienburger Straße ein. Zusammen mit ihrem Sozius führte die Fahrt weiter über die Schlossbergstraße und "Alter Postweg". Am Ende der Straße "Alter Postweg" nutzte die Rollerfahrerin einen Fuß- und Radweg, der in die Straße "Im Mühlkanal" mündete.