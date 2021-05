Verfolgungsjagd bis nach Marbach Bei Flucht fallen auch Schüsse

Marbach - Bei einer wilden Verfolgungsjagd von Kornwestheim über Ludwigsburg bis nach Marbach sind am Samstagabend zwei Polizisten verletzt und zwei Einsatzfahrzeuge beschädigt worden. Die Ordnungshüter hatten sich an die Fersen eines 20-Jährigen in einem BMW geheftet, der zuvor die Anhaltezeichen an einer Kontrollstelle ignoriert hatte. Die Polizei gab sogar mehrere Schüsse auf das Auto ab, das letztlich erst auf einem Feldweg bei Marbach gestoppt werden konnte, wo sich ein Streifenwagen quergestellt hatte.