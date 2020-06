Verfassungsschutzbericht Strobl sieht im Rechtsextremismus die größte Gefahr

Einen Tag vor dem Prozessauftakt zum Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübke, dem ersten von Rechtsradikalen begangenen Mord an einem deutschen Politiker nach dem Zweiten Weltkrieg, zog Thomas Strobl (CDU) ein klares Fazit: „Unser Leben in Freiheit ist zunehmenden Belastungen und Gefahren ausgesetzt. Größte Bedrohung ist der Rechtsextremismus,“ sagte der Innenminister am Montag, als er zusammen mit Beate Bube, der Präsidentin des Landesamtes für Verfassungsschutz die aktuellen Zahlen aus dem Jahr 2019 präsentierte.