Verfassungsgericht Journalistin scheitert mit Klage für gleiche Bezahlung

Die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF), die die Klägerin unterstützt, teilte mit, dass so eine Klage bereits am 1. Dezember am Berliner Arbeitsgericht erhoben worden sei. Das Verfassungsgericht habe zu verstehen gegeben, dass es dies für erfolgversprechend halte. "Dies ist ein deutlicher Wink an die Arbeitsgerichte."

