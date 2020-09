Verfahren vorm Arbeitsgericht Stuttgart Streit über sexuelle Belästigung beim SWR

Stuttgart - Für den Rechtsvertreter des Südwestrundfunks (SWR) ist beim ­Gütetermin am Donnerstag vorm Arbeitsgericht in Stuttgart die Lage klar: Die SWR-Redakteurin Sandra Maria ­Dujmovic hat einen unbefristeten Vertrag als leitende Redakteurin, den man nicht anzweifle. Ihre konkreten Aufgaben­bereiche – derzeit ist Dujmovic tätig als Dramaturgin, Drehbuchautorin und ­Produzentin in der SWR-Abteilung „Sonder­projekte, Musik und Theater“ – seien aber in einem eigenen Vertrag beschrieben und dieser befristet gewesen bis Juni 2019. Gerne habe man mit der ­Redakteurin neue Aufgaben besprechen wollen, dazu sei es wegen dem Rechtsstreit aber noch gar nicht gekommen.