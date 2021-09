Verfahren eingestellt Ex-Rockerboss Hanebuth entspannt vor Gericht

Im aktuellen Fall ging es um eine Schlägerei im Oktober 2020 - damals wurde in Hannovers Rotlichtviertel ein Mann verprügelt. Der Vorwurf an die Angeklagten lautete: Als die Polizei dem Opfer helfen wollte, sollen sie und weitere Männer die Beamten daran gehindert haben. Das Amtsgericht Hannover erließ einen Strafbefehl, wonach Hanebuth zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt werden sollte. Dagegen legte der Ex-Hells-Angels-Chef Einspruch ein - so kam es zum Prozess.