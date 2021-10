Vereinte Nationen Neuer Streit zum Jahrestag der Aufnahme Chinas

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping sagte am Montag in einer Rede in Peking, mit der Resolution 2758 habe die UN-Generalversammlung am 25. Oktober 1971 anerkannt, dass die Regierungsvertreter der 1949 in Peking gegründeten Volksrepublik die "einzig rechtmäßigen Repräsentanten Chinas in den UN" seien. Er sprach von einem "Sieg für das chinesische Volk".