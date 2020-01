Vereinsleben im Bottwartal Ehrenamt aus dem Schatten ins Licht führen

Marbach - Die meisten Tätigkeiten in Vereinen und Gruppen werden auf ehrenamtlicher Basis gestemmt. So verhält es sich in der Regel auch bei den einzelnen Posten – ohne die es nicht funktioniert, die aber immer schwerer zu besetzen sind. Vom Ehrenamt heißt es folglich oft: „Viel Amt, wenig Ehre!“ Das heißt, man investiert eine Menge in seine Aufgabe, verbringt oft einen Großteil seiner Zeit im Verein – und wird dafür nicht bezahlt. Wichtig ist dann aber, dass man die Anerkennung für die Tätigkeit bekommt, die man sich wünscht.