Vereinsgaststätte des GSV Erdmannhausen Kulinarischer Wohlfühlort

Auch E-Bikes und Hunde können „auftanken“

Weil die Gaststätte neben der Halle auf der Schray aber auch immer wieder Wanderer und Fahrradfahrer von außerhalb anzieht, hat sich Maria Fischer für sie ein paar Besonderheiten einfallen lassen. In den nächsten Tagen wird eine E-Bike-Ladestation errichtet, an dem die Gäste ihre Zweiräder kostenlos aufladen können. Wenn das Restaurant einmal geschlossen hat, soll es in der Blockhütte zumindest ein Imbissangebot geben. Und auch die vierbeinigen Begleiter gehen nicht leer aus. Für sie wurde eine Dog Station angeschafft, an der Bello, Luna und Co. nicht nur frisches Wasser bekommen, sondern auch Leckerli, die – je nach Vorliebe oder Allergie – aus verschiedenen Spendern entnommen werden können.