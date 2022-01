Vereine Die Landfrauen wissen sich zu helfen

Um die 100 Frauen sind es auch in Oberstenfeld, die das Angebot der Landfrauen nutzen. Seit 2019 steht Annette Ulmer an der Spitze des Ortsvereins. Damals habe man Helfer gesucht. „Aus einem bisschen mithelfen ist dann schnell der Vorsitz geworden“, sagt die 56-Jährige. Schnell sei ihr damals deutlich geworden, dass die Öffentlichkeitsarbeit nicht stark genug ist. Sie hat dann auch die Homepage für den Ortsverein erstellt. Ulmer sieht das Imageproblem dabei nicht als ein drängendes an. „Wir sind so aktiv, dass es in der Öffentlichkeit durchgedrungen ist: Bei den Landfrauen geht es um mehr als um Haushalt und Ernährung“.

Bildung, Gemeinschaft, Spaß

Alle Vorstandsfrauen sind sich in einer Sache einig: Die Geselligkeit und die Gemeinschaft sind es, die den Reiz und den Wert der Landfrauengruppen ausmachen. Außerdem die Möglichkeit, in der Gruppe Bildungsveranstaltungen zu besuchen. Dieser Ansicht ist auch Marie-Luise Linckh vom Kreisverband Ludwigsburg. „Vorträge sind zum Beispiel oft Impulse, sich später über ein Thema auszutauschen“, sagt die Kreisvorsitzende. Und toll findet sie auch, dass sich die Frauen mit ihren Wünschen einbringen können. Dabei hat sie auch eine interessante Beobachtung gemacht. Zwar kämpft man auf der einen Seite gegen das Image, dass es hauptsächlich ums Kuchenbacken geht. Auf der anderen Seite sind es aber auch gerade immer wieder die jungen Frauen, die nachfragen, ob man wieder mal über Hefeteig und Sockenstricken sprechen könnte.

Die Kreisvorsitzende Marie-Luise Linckh hat den Überblick. Die Ortsvereine im Kreisverband Ludwigsburg sind gesund. Lediglich in Nußdorf, das zu Eberdingen gehört, kämpft der Ortsverein um die Existenz. In Murr, so Linckh, konnte die Landfrauengruppe vor einigen Jahren nicht gerettet werden. Aber vielleicht kann die Gruppe wiederbelebt werden, hofft sie.

Die Ortsvereine der Landfrauen stehen allen Frauen offen. Gemeinschaft wird groß geschrieben. Häufig gibt es ein Bildungsangebot, Vorträge, Kurse, Lehr- und Besichtigungsfahrten. Von Bedeutung ist zum Beispiel auch das Hilfsangebot bei Krebsdiagnosen. Der Kreisverband Ludwigsburg umfasst 53 Ortsvereine.