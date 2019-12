Verein sucht Vorsitzende Das Familienzentrum gerät ins Wanken

Riegers Amt wird nächstes Jahr frei, Victoria Vogt-McAdam ist bis 2021 gewählt. „Unsere Arbeit macht uns Spaß und wir halten sie nach wie vor für wichtig, aber seit 2012 ist das Familienzentrum so groß und die Verwaltungsaufgaben sind so vielfältig geworden, dass es für uns nicht mehr leistbar ist, so wie es jetzt läuft. Wir beide kommen seit einem Jahr auf dem Zahnfleisch daher“, findet Tanja Rieger deutliche Worte. Wunsch des Führungsteams ist es, das Elternforum in motivierte neue Hände zu übergeben. „Nach der langen Zeit des Vorsitzes hätten wir gerne auch einmal wieder mehr Zeit für uns und unsere Familien oder auch neue Aufgaben. Fakt ist, dass wenn alles so bleibt, wie es ist, wir auf jeden Fall gemeinsam aufhören, weil die Belastung durch die anstehenden Aufgaben nicht mit so wenigen Menschen tragbar ist. Hinsichtlich der Art und des Zeitpunktes wären wir mit einer möglichen Nachfolge im Gespräch. Es geht ja um eine sinnvolle und leistbare Übergabe“, stellt Tanja Rieger klar.