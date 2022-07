Vereidigung Ureinwohnerin ist Indiens neues Staatsoberhaupt

Neu Delhi - In Indien ist die neue Staatspräsidentin Draupadi Murmu vereidigt worden. Die 64-Jährige ist dabei das erste Staatsoberhaupt aus der ethnischen Gruppe der Ureinwohner Indiens. Murmu, die der hindunationalistischen Regierungspartei BJP von Premierminister Narendra Modi angehört, legte am Montag ihren Amtseid ab. "Meine Wahl ist Beweis dafür, dass Arme in dem Land Träume haben und sie auch erfüllen können", sagte sie anschließend laut dem örtlichen Fernsehsender NDTV. Das indische Staatsoberhaupt erfüllt - ähnlich wie der deutsche Bundespräsident - vor allem repräsentative Aufgaben, die Macht liegt beim Premier. Der Präsident oder die Präsidentin wird alle fünf Jahre gewählt. Murmu ist die zweite Frau in dem Amt.