Verdacht der Geldwäsche Chef der Danske Bank ist zurückgetreten

ABN Amro wird vorgeworfen, jahrelang gegen Geldwäsche-Vorschriften verstoßen zu haben. Gegen drei ehemalige Vorstandsmitglieder der Bank werde strafrechtlich ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag in Den Haag mit. Zu den Verdächtigen gehört außer Vogelzang auch der frühere Finanzminister Gerrit Zalm. Die Ermittlungen hatten 2019 begonnen und bezogen sich auf Transaktionen in den Jahren 2014 bis 2020.