Verdacht auf Straftaten Hessen: Wohnungen mutmaßlicher Rechtsextremisten durchsucht

Ebenfalls am Mittwochmorgen habe es eine Durchsuchung bei einem 57-Jährigen in Wiesbaden gegeben, dem die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen werde. Hierbei handelt es sich um ein Ermittlungsverfahren der Generalstaatsanwaltschaft Berlin. Bei dem Verfahren geht es um eine rechtsextremistische Vereinigung mit dem Namen "Berserker Clan". Die Beteiligten sollen sich über einen bewaffneten Aufstand gegen die bestehenden Strukturen in Deutschland ausgetauscht haben.