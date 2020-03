Kirchbergs Bürgermeister Frank Hornek muss sich in den nächsten Wochen vertreten lassen. Er war in den Faschingsferien mit der Familie in Südtirol und kam erkältet zurück. Da Südtirol inzwischen als Risikogebiet für das neuartige Coronavirus eingestuft worden ist, hat er sich nach Rücksprache mit dem Arzt entschieden, sich in Quarantäne zu begeben. Ob er nur einen normalen grippalen Infekt oder sich tatsächlich mit dem Coronavirus Covid 19 infiziert hat, steht aktuell nicht fest. Sein ebenfalls erkälteter Sohn wurde bereits negativ getestet.