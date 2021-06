Verbraucherschutz Fragwürdiger Nutzen für Verbraucher

Das Gericht unterscheidet drei Varianten. Die eine ist die, dass große Ticketverkäufer wie CTS Eventim selbst Veranstalter sind. Das kommt selten vor. In der zweiten Variante fungieren CTS Eventim & Co als Makler im Verbund mit dem eigentlichen Veranstalter. Diese Variante ist in der Praxis weit häufiger. Beide Varianten habe das Gericht aber nicht entschieden, betonte die Richterin. Eventuell würden sie aber ein Einbehalten von Vorverkaufsgebühren erlauben. Nur im dritten, ebenfalls gängigen Fall, wo CTS Eventim Veranstaltungstickets in Kommission verkauft, sei das unzulässig.