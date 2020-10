Verbraucherschutz Forderungen nach automatischer Entschädigung bei Verspätung

VfB Stuttgart II gegen Kickers Offenbach

Lilian Egloff und Co. kassieren bitteren Last-Minute-Ausgleich

In der Regionalliga Südwest hat der VfB Stuttgart II am Samstag gegen die Kickers Offenbach 2:2 gespielt. Für den Club aus Cannstatt waren unter anderem Philipp Förster und Lilian Egloff am Ball.