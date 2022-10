Verbraucher Teurer Winter? Bioenergiedörfer trotzen der Krise

Rund 170 Bioenergiedörfer bundesweit

Experten zufolge könnte der durchschnittliche Strompreis in Deutschland im kommenden Jahr bei 45 Cent pro Kilowattstunde und mehr liegen. Schon jetzt liegt er um ein Vielfaches höher als in Bioenergiedörfern. Sie decken ihren Energiebedarf zu mindestens 50 Prozent aus regional erzeugter Biomasse, die meist von Landwirten in der Umgebung kommt. Rund 170 solcher Dörfer in Deutschland - von Bayern bis in den Norden - sind bei der Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe (FNR) gelistet, die dem Bundesagrarministerium untersteht. Doch ihre Zahl kann den Fachleuten zufolge höher liegen.